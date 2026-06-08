خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين، لاستضافة المران الجماعي للفراعنة خلال الفترة المقبلة، استعدادا لبطولة كأس العالم 2026.

ويعود المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2026، بعدما غاب عن المشاركة في النسخة الماضية من البطولة عام 2022 والتي أقيمت في قطر.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وكانت القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة للمرة الأولى في التاريخ، حيث تقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

كما تشهد البطولة حدثا تاريخيا بمشاركة 48 منتخبا في البطولة، للمرة الأولى في التاريخ، بعدما قرر الاتحاد الدولي زيادة عدد المنتخبات لـ48 بدلا من 32 منتخبا.

ويذكر أن منتخب مصر كان قد اختتم مبارياته الودية قبل المونديال، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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