وادي دجلة يفوز على زد في تحديد المركز الثالث بنهائي كأس الرابطة للمحترفين

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حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره إنبي اليوم الإثنين، في نهائي كأس الرابطة للمحترفين لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز المصري البورسعيدي بنتيجة 3 - 0 في المباراة النهائية من البطولة .

وأحرز هدف المصري البورسعيدي الاول اللاعب منذر طمين في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة ثم جاء هدف المصري الثاني بقدم اللاعب حسن علي في الدقيقة الـ53 من عمر الشوط الثاني من نهائي كأس الرابطة المصرية.

بينما سجل الهدف الثالث عمر الساعي في الدقيقة الـ1+90 من عمر الشوط الثاني من المباراة.



ويذكر أن أول بطولة توج بها عماد النحاس مع فريق المصري البورسعيدي الموسم الحالي كأس عاصمة مصر للمحترفين.

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وادي دجلة يفوز على زد في تحديد المركز الثالث بنهائي كأس الرابطة للمحترفين



