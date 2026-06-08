مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

فرنسا

1 0
22:10

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

1 0
21:45

أوزبكستان

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 3
20:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة المصري وانبي في نهائي كأس الرابطة

كتب : محمد الميموني

10:45 م 08/06/2026 تعديل في 11:12 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المصري (3)
  • عرض 7 صورة
    المصري (5)
  • عرض 7 صورة
    المصري (4)
  • عرض 7 صورة
    HKUGldgXYAA5_BQ
  • عرض 7 صورة
    HKUGldhWAAAXgxJ
  • عرض 7 صورة
    HKUGldrXcAE553q

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره إنبي اليوم الإثنين، في نهائي كأس الرابطة للمحترفين لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز المصري البورسعيدي بنتيجة 3 - 0 في المباراة النهائية من البطولة .

وأحرز هدف المصري البورسعيدي الاول اللاعب منذر طمين في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة ثم جاء هدف المصري الثاني بقدم اللاعب حسن علي في الدقيقة الـ53 من عمر الشوط الثاني من نهائي كأس الرابطة المصرية.

بينما سجل الهدف الثالث عمر الساعي في الدقيقة الـ1+90 من عمر الشوط الثاني من المباراة.


ويذكر أن أول بطولة توج بها عماد النحاس مع فريق المصري البورسعيدي الموسم الحالي كأس عاصمة مصر للمحترفين.

اقرأ ايضًا:

رامي صبري يهنئ المهدي سليمان حارس الزمالك بعيد ميلاده (صورة)

وادي دجلة يفوز على زد في تحديد المركز الثالث بنهائي كأس الرابطة للمحترفين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري كأس الرابطة إنبي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
مدارس

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
سيدة متهمة بالجمع بين زوجين في مدينة نصر: "بحبهم هما الاتنين"
حوادث وقضايا

سيدة متهمة بالجمع بين زوجين في مدينة نصر: "بحبهم هما الاتنين"
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد
"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
حوادث وقضايا

"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
"قبل مواجهة بلجيكا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مباراته الافتتاحية بكأس العالم؟
رياضة محلية

"قبل مواجهة بلجيكا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مباراته الافتتاحية بكأس العالم؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد إيران
انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة
من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل