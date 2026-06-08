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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالسلاح والشماريخ في المرج

كتب : مصراوي

11:20 م 08/06/2026

مباحث القاهرة تكشف ملابسات فيديو مشاجرة المرج

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كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأسلحة بيضاء وألعاب نارية لخلافات حول البيع والشراء داخل أحد المحال بالمرج بالقاهرة.

فيديو مشاجرة المرج

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك أحد المحال التجارية، وشقيقه) طرف ثان: (3 عمال) لخلافات بينهم حول البيع والشراء داخل المحل التجارى "ملك الأول" تعدى خلالها الطرفين على بعضهما باستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والزجاجات الفارغة.

ضبط طرفي مشاجرة المرج

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

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فيديو المرج القاهرة

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