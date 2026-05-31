ضبط قائد "تروسيكل" اصطدم بفرد مرور أثناء محاولة الهرب بالإسكندرية

كتب : محمود الشوربجي

10:24 م 31/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام قائد مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية" بمحاولة الفرار من أحد أفراد المرور والاصطدام به حال استيقافه بأحد الشوارع بالإسكندرية.

تفاصيل القبض على سائق التروسيكل

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو أثناء قيام أحد أفراد المرور المعين ضمن قوة أمنية لتنظيم الحركة المرورية بطريق الحرية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وحال استيقافه قائد مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيادته المركبة بدون لوحات معدنية ، وعدم إتباعه إشارات المرور بالمنطقة.

حاول المذكور الهرب على النحو المشار إليه، وتم ضبطه وتبين عدم حمله رخصتي "قيادة وتسيير".

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

