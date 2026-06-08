لقي شقيقان مصرعهما إثر حادث مروري مروع وقع بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، ما تسبب في حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية الجرنوس مسقط رأسيهما.

تفاصيل حادث مصرع شقيقين بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمركز بني مزار، وأسفر عن مصرع الشقيقين يوسف شعبان شحاتة وشقيقه عبد الرحمن، وهما مقيمان بقرية الجرنوس.

حالة حزن في القرية



سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، خاصة أن الشقيقين كانا من حفظة القرآن الكريم، وعُرفا بحسن الخلق ومساعدة الآخرين بين أهالي المنطقة.

تشييع الجثمانين



شيّع أهالي قرية الجرنوس جثماني الشقيقين إلى مثواهما الأخير، وسط أجواء من الحزن والدعوات لهما بالرحمة والمغفرة، حيث وُريا الثرى بمقابر العائلة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومنشورات للفقيدين، معربين عن حزنهم الشديد، ومؤكدين أن الشقيقين ينتميان إلى أسرة معروفة بحفظ القرآن الكريم والعمل الصالح، وكان والدهما من المشايخ المعروفين بالقرية.