إعلان

من حلقات القرآن إلى الفقد.. مصرع شقيقين في حادث أليم بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:29 م 08/06/2026 تعديل في 11:40 م

لقي شقيقان مصرعهما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شقيقان مصرعهما إثر حادث مروري مروع وقع بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، ما تسبب في حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية الجرنوس مسقط رأسيهما.

تفاصيل حادث مصرع شقيقين بالمنيا


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمركز بني مزار، وأسفر عن مصرع الشقيقين يوسف شعبان شحاتة وشقيقه عبد الرحمن، وهما مقيمان بقرية الجرنوس.

حالة حزن في القرية


سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، خاصة أن الشقيقين كانا من حفظة القرآن الكريم، وعُرفا بحسن الخلق ومساعدة الآخرين بين أهالي المنطقة.

تشييع الجثمانين


شيّع أهالي قرية الجرنوس جثماني الشقيقين إلى مثواهما الأخير، وسط أجواء من الحزن والدعوات لهما بالرحمة والمغفرة، حيث وُريا الثرى بمقابر العائلة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومنشورات للفقيدين، معربين عن حزنهم الشديد، ومؤكدين أن الشقيقين ينتميان إلى أسرة معروفة بحفظ القرآن الكريم والعمل الصالح، وكان والدهما من المشايخ المعروفين بالقرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حوادث الطرق بني مزار أخبار المنيا قرية الجرنوس أمن المنيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟

من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل
أخبار السيارات

من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل
مصدر لمصراوي: الأهلي توصل لاتفاق مع الحسين عموتة
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: الأهلي توصل لاتفاق مع الحسين عموتة
بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
مدارس

بعد ساعات من إعفائه من منصبه.. وزير التعليم يكلف أحمد شعبان بمهمة جديدة
"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
حوادث وقضايا

"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان