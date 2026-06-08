يواصل الفنان شيكو الترويج لفيلمه الجديد "صقر وكناريا" الذي يتعاون من خلاله للمرة الأولى مع الفنان محمد إمام استعدادا لعرضه بالسينمات 24 يونيو الجاري.

نشر شيكو مقطع فيديو تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي لشخصية "كناريا" التي يجسدها ضمن الأحداث وذلك عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وكتب شيكو:"كناريا يغرد من 24/6 في دور العرض".

كواليس فيلم "صقر وكناريا"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

يشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، يارا السكري، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

اخر مشاركات شيكو في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات شيكو في الدراما التلفزيونية بالجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بعنوان "الكلاسيكو وشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث الجزء الخامس حول استمرار مغامرات وسيم ومازو، إذ يعاني وسيم من ضائقة مالية ويحاول الجميع مساعدته، وعلى جانب آخر يعيش مازو في رفاهية بعد الاستحواذ على الأموال، إلى أن تفرض عليهم اللعبة تحديات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتوالى الأحداث.

وشارك ببطولة المسلسل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

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