أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الدعم النقدي يُعد أكثر كفاءة وفاعلية من الدعم العيني، نظرًا لقدرته على الوصول بصورة أفضل إلى الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني تواجه تحديات تتعلق بالهدر والفقد خلال مراحل التوزيع المختلفة.

هدر وفقد في منظومة الدعم العيني للخبز

وأوضح نافع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN"، أن منظومة دعم الخبز العيني تمر بعدة مراحل، ما يؤدي إلى فقد جزء من قيمة الدعم قبل وصوله إلى المستفيد النهائي.

وأشار إلى وجود عاملين أساسيين لضمان نجاح تطبيق الدعم النقدي، يتمثلان في تحديد الفئات المستحقة بصورة دقيقة، ووضع آليات فعالة لمواجهة تأثيرات التضخم على القيمة الحقيقية للدعم.

وقال الخبير الاقتصادي إن "الدعم العيني يشهد قدرًا من الهدر والفقد، بينما يمثل الدعم النقدي خيارًا أكثر كفاءة، لكن ذلك يتطلب تنقية قواعد بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه".

وشدد نافع على أن تحقيق العدالة في توزيع الدعم يعد من أهم عوامل نجاح أي منظومة دعم اجتماعي، مؤكدًا أهمية المراجعة الدورية لقيمة الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار.

وأضاف أن الدعم النقدي يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، شريطة تعويض المستفيدين عن معدلات التضخم من خلال زيادات مناسبة تحافظ على القوة الشرائية للدعم.