اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

النصب بانتحال صفة موظفي بنوك

جاء ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تبين أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، ويستولون على مبالغ مالية من حسابات الضحايا بطرق احتيالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقام المتهمون بغسل الأموال عبر تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، فيما قدرت قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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