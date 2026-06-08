التفاصيل الكاملة لفيلم "الكراش" قبل طرحه بالسينمات

يحتفل اليوم الإثنين 8 يونيو، صناع فيلم "الكراش" بالعرض الخاص للعمل استعدادا لانطلاقه بالسينمات وجميع دور العرض يوم 11 يونيو الجاري.

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل فيلم "الكراش":

فريق عمل فيلم الكراش

يخوض بطولته أحمد داوود، ميرنا جميل، باسم سمرة، شيرين رضا، حسن أبو الروس، ومريم الجندي والراقصة جوهرة، وتأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.



دور أحمد داوود وميرنا جميل

يجسد "داوود" في العمل دور محاسب. فيما تلعب ميرنا جميل دور سيدة أعمال.



أحداث فيلم الكراش

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول العلاقة بين شخصين تتسم بالمواقف الطريفة والمواقف العاطفية المميزة، وعلاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة، ويركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلا عما إذا كان الحب قادرا على تجاوز كل هذه الفوارق.

البوستر الرسمي للفيلم

ظهر على البوستر الرسمي لفيلم الكراش 7 نجوم من أبطاله وهم أحمد داوود وباسم سمرة وميرنا جميل وحسن أبو الرووس وشيرين رضا ومريم الجندي والراقصة جوهرة.



الإعلان الرسمي لفيلم الكراش

اعتمد الإعلان الرسمي للفيلم، على إظهار مدى الابهار في الصورة بالأحداث، والمواقف التي جمعت بين أحمد داوود وميرنا جميل في إطار رومانسي كوميدي، ويظهر خلاله حسن أبو الرووس داخل حلبة مصارعة كونه لاعب "بوكس"، إلى جانب خط درامي رومانسي يجمعه بالفنانة مريم الجندي، ووجود علاقة رومانسية تجمع بين باسم سمرة وشيرين رضا بأحداثه.

نور عمرو دياب

يشهد فيلم "الكراش" ظهور خاص لـ نور ابنة عمرو دياب وشيرين رضا، حيث تظهر بصحبة خطيبها ياسين رشدي وهما يرقصان بأحد المشاهد.



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