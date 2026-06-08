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اتحاد طنجة يكشف مفاجأة في صفقة معالي: شخص أجنبي مثل الزمالك

كتب : محمد خيري

04:33 م 08/06/2026
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
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    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 8 صورة
    عبد الحميد معالي

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كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي إلى نادي الزمالك، مؤكدًا تمسك ناديه بالحصول على كامل مستحقاته المالية الناتجة عن الصفقة.

تصريحات رئيس نادي اتحاد طنجة

وقال الطالبي، في تصريحات إذاعية، إن إدارة اتحاد طنجة تواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة في القضية، مشددًا على أن النادي المغربي لن يتنازل عن مستحقاته المالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير وصاحب تاريخ عريق في الكرة الأفريقية، وندرك جيدًا الظروف التي يمر بها خلال الفترة الحالية، لكن في الوقت نفسه لدينا حقوق يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها بكل الطرق القانونية".

وأكد نائب رئيس اتحاد طنجة أن الأزمة الحالية لن تؤثر على العلاقة بين الناديين، موضحًا أن إدارة النادي المغربي ترحب بالتعاون مع الزمالك مستقبلًا في أي صفقات جديدة.

وأوضح: "الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا، وسيكون شرفًا لنا التعاون معه مجددًا، كما أن ملف عبد الحميد معالي لن يفسد العلاقات الطيبة بين الطرفين".

شخص أجنبي مثل الزمالك في صفقة معالي

وفجّر الطالبي مفاجأة بشأن كواليس الصفقة، مشيرًا إلى أن شخصًا أجنبيًا تولى تمثيل الزمالك خلال مفاوضات انتقال اللاعب من اتحاد طنجة إلى النادي المصري.

وقال: "كان هناك شخص أجنبي يمثل نادي الزمالك في ملف انتقال عبد الحميد معالي، لكنه ليس من الأسماء المعروفة بالنسبة لنا، ولا أتذكر اسمه في الوقت الحالي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هذا الشخص الأجنبي هو من أرسله الزمالك للتفاوض معنا بشأن إتمام صفقة انتقال عبد الحميد معالي، وكان حلقة الوصل الرئيسية خلال المباحثات بين الناديين".

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الزمالك معالي اتحاد طنجة

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