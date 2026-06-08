كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص ونجليه بالتعدي بالضرب على طفل يقود مركبة "توك توك"، بالإضافة إلى الاعتداء على أحد الأشخاص وزوجته أثناء محاولتهما التدخل لفض المشاجرة، وذلك في محافظة بني سويف.

بالفحص، تبين أنه في الأول من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بين طفل يقود مركبة "توك توك" ومقيم بدائرة مركز شرطة ببا، وبين أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ونجليه، بسبب خلافات نشأت إثر توقف قائد المركبة خلف سيارة مملوكة للطرف الثاني.

الاعتداء على طفل يقود "توك توك"

وتطورت المشادة إلى قيام أحد نجلي مالك السيارة بالتعدي بالضرب على الطفل، فيما تدخل أحد الأشخاص وزوجته للدفاع عنه ومعاتبة الطرف الثاني على تصرفه.

وأشارت التحريات إلى أن الأب ونجليه تعدوا على الشخص وزوجته باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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