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الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

04:01 م 08/06/2026
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قرر سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، عقد جلسة خاصة مع صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة للحديث عن مستقبله سواء بالعودة أو الخروج معارًا في الموسم المقبل.

وانتهت إعارة أفشة مع نادي الاتحاد السكندري الذي حاول تجديد إعارة اللاعب لكن الأخير لديه رغبة إما في العودة للأهلي أو خوض تجربة جديدة مع ناد آخر.

وخلال الجلسة التي سيعقدها عبد الحفيظ مع اللاعب، سيحدد الأهلي موقف أفشة النهائي خاصة مع العروض الخارجية التي وصلته للتعاقد معه من أندية في الدوري الليبي والدوري العراقي.

ووفقا لمصدر بالأهلي، فإن مسئولو النادي يميلون إلي خفض معدل أعمار الفريق وهو ما قد يؤدي إلي التخلص من بعض عناصر الفريق وقد يكون أفشة واحدًا منهم لاسيما وأن فرص مشاركته في المباريات بشكل أساسي الموسم القادم صعبة للغاية.

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الاهلي افشة الاتحاد السكندري

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