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سقوط عاطلين روجا لبيع سماعات "غش الامتحانات" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:23 م 08/06/2026

المتهمين + المضبوطات

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الترويج لبيع سماعات أذن صغيرة الحجم يُزعم استخدامها في أعمال الغش بالامتحانات.

ضبط 92 سماعة أذن وهاتفين محمولين بحوزة المتهمين

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بمحافظة القاهرة.
وعُثر بحوزتهما على 92 سماعة أذن صغيرة الحجم، وهاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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القاهرة الغش في الامتحانات سماعات أذن وزارة الداخلية

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