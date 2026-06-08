أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة بدر عياد، في واقعة اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال، إلى جلسة 22 يونيو الجاري.

تفاصيل اتهام بدر عياد بسب عمر كمال

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة إلى المجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تُشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وكان المطرب عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه بدر عياد بالسب والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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