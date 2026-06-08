إعلان

قرار قضائي بشأن بدر عياد في اتهامه بسب وقذف عمر كمال

كتب : أحمد عادل

02:28 م 08/06/2026

المطرب الشعبي عمر كمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة بدر عياد، في واقعة اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال، إلى جلسة 22 يونيو الجاري.

تفاصيل اتهام بدر عياد بسب عمر كمال

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة إلى المجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تُشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وكان المطرب عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه بدر عياد بالسب والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمر كمال سب وقذف المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

باعتها بـ"تذكرة آيس".. تأجيل استئناف الأم وزوجها في قضية اغتصاب "طفلة بولاق"
حوادث وقضايا

باعتها بـ"تذكرة آيس".. تأجيل استئناف الأم وزوجها في قضية اغتصاب "طفلة بولاق"
البيض الأبيض أم البني.. أيهما أكثر صحة وقيمة غذائية؟
نصائح طبية

البيض الأبيض أم البني.. أيهما أكثر صحة وقيمة غذائية؟
البورصة تطلق عقودًا مستقبلية على أسهم CIB وطلعت مصطفى.. ما هي وكيف تستفيد
اقتصاد

البورصة تطلق عقودًا مستقبلية على أسهم CIB وطلعت مصطفى.. ما هي وكيف تستفيد
حكم نهائي.. تأييد إعدام "جزار المراغة" لقتله ابنه ودفنه في برميل انتقامًا
حوادث وقضايا

حكم نهائي.. تأييد إعدام "جزار المراغة" لقتله ابنه ودفنه في برميل انتقامًا
"بعمل حاجات تثير الدهشة".. أزمات طاردت أحمد سعد قبل "ضفيرة الذقن"
زووم

"بعمل حاجات تثير الدهشة".. أزمات طاردت أحمد سعد قبل "ضفيرة الذقن"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تقترب من 38 درجة