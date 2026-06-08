كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء بخطوات سهلة؟.. يحظى هذا السؤال باهتمام الملايين من المواطنين، في جميع المحافظات، حتى يمكنهم معرفة القيمة الفعلية للفواتير، لا سيما مع التوقعات بارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترة الصيف.

الخطوات الصحيحة لحساب فاتورة الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الخطوات الصحيحة لحساب فاتورة الكهرباء، موضحًا أن قيمة الفاتورة يتم احتسابها وفقًا لكمية الاستهلاك الفعلية المسجلة على العداد، من خلال تطبيق أسعار الشرائح المقررة على كل جزء من الاستهلاك، مشيرًا إلى أن معرفة طريقة الحساب تساعد المشترك على متابعة استهلاكه وترشيده.

أمثلة عملية لحساب فاتورة الكهرباء

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن المشترك الذي يسجل استهلاكًا قدره 150 كيلووات/ساعة خلال شهر يونيو، كمثال، يتم احتساب الفاتورة كالتالي:

* أول 50 كيلووات/ساعة × 68 قرشًا = 34 جنيهًا.

* ثاني 50 كيلووات/ساعة × 78 قرشًا = 39 جنيهًا.

* 50 كيلووات/ساعة المتبقية × 95 قرشًا = 47.5 جنيهًا.

وأضاف أن إجمالي قيمة الاستهلاك في هذه الحالة يبلغ نحو 120.5 جنيه قبل إضافة الرسوم المقررة وفقًا لطبيعة الفاتورة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال وصول الاستهلاك إلى 300 كيلووات/ساعة، يتم الحساب على النحو التالي:

* أول 50 كيلووات/ساعة = 34 جنيهًا.

* ثاني 50 كيلووات/ساعة = 39 جنيهًا.

* 100 كيلووات/ساعة التالية = 95 جنيهًا.

* 100 كيلووات/ساعة من شريحة 201 إلى 350 كيلووات/ساعة = 155 جنيهًا.

وأوضح أن إجمالي قيمة الاستهلاك في هذه الحالة يصل إلى نحو 323 جنيهًا قبل إضافة الرسوم الأخرى.

وأكد أن ارتفاع قيمة الفاتورة خلال أشهر الصيف يرتبط بزيادة ساعات تشغيل أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح، خاصة خلال فترات الذروة ، لافتًا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تستعد لتسجيل أحمال مرتفعة خلال الأيام المقبلة مع استمرار الموجة الحارة.

ونصح المواطنين بمتابعة معدلات الاستهلاك بشكل دوري، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة، بما يسهم في خفض الاستهلاك وتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى٠٠

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