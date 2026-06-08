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كشف ملابسات فيديو إشهار سلاح ناري داخل سوق بالمنصورة

كتب : علاء عمران

04:26 م 08/06/2026 تعديل في 04:27 م

المتهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح ناري أثناء تواجده داخل أحد الأسواق بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ضبط المتهم في واقعة إشهار سلاح ناري

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز. وبإرشاد المتهم، تم ضبط السلاح الناري المستخدم، وهو فرد خرطوش.

وبمواجهته، أقر بأنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري دخل السوق المشار إليه حاملًا فرد خرطوش وأشهره أثناء بحثه عن شخص محدد للتشاجر معه بسبب خلافات سابقة بينهما، إلا أنه لم يعثر عليه وغادر المكان دون التعرض لأي من المارة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المنصورة سلاح ناري فرد خرطوش وزارة الداخلية

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