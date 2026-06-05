كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة والتلويح بأسلحة بيضاء في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأظهرت التحريات أن الواقعة تعود إلى 8 مايو الماضي، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم شخصين وسيدة، وطرف ثانٍ يضم مالك محل أقمشة، وجميعهم من المقيمين بدائرة القسم.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، حيث تبادل الطرفان السباب، قبل أن تتطور الواقعة إلى التلويح بسلاح أبيض دون وقوع أي إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، كما جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي على محامٍ | خاص

"دبح بنت أخوه علشان حلق".. ليلة مقتل "آيسل" على يد عمها ببولاق الدكرور