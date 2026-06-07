أفادت القناة "14 العبرية"، بتجدد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "تسور نتان" وسط إسرائيل، تزامنا مع حالة من القلق الأمني من احتمال تسلل مسلحين إلى المنطقة، ما دفع السكان إلى التزام الملاجئ ورفع حالة التأهب.

الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية ويُواصل النشاط العملياتي

وفي السياق ذاته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، أن رئيس الأركان أجرى تقييما أمنيا عقب حادث إطلاق النار الأخير، ووجّه بمواصلة النشاط العملياتي في المنطقة وتعزيز الإجراءات الميدانية، في ظل استمرار عمليات التمشيط والبحث عن أي تهديدات محتملة.

نتنياهو يُتابع التطورات ويُجري تقييما للوضع الأمني

في غضون ذلك، يُواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متابعة تطورات الوضع الأمني بشكل مباشر، حيث يُجري تقييما مستمرا للحادث وتداعياته، مع التركيز على الإجراءات الأمنية المتخذة داخل منطقة الشارون وسُبل منع تكرار مثل هذه العمليات، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

خلفية حادث إطلاق النار في إسرائيل

كانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، منذ قليل، أن حادث إطلاق نار وقع داخل عدد من المستوطنات في منطقة الشارون، حيث بدأ الهجوم في كوخاف يائير قبل أن يمتد إلى مستوطنات ومواقع مجاورة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بعضهم في حالات "خطيرة"، قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقال أحد المنفذين بينما تتواصل عمليات البحث عن آخر.