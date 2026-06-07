إعلان

حالة تأهب أمني.. تجدد الإنذارات في وسط إسرائيل بعد حادث إطلاق النار

كتب : مصطفى الشاعر

12:47 م 07/06/2026

حادث إطلاق النار في إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القناة "14 العبرية"، بتجدد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "تسور نتان" وسط إسرائيل، تزامنا مع حالة من القلق الأمني من احتمال تسلل مسلحين إلى المنطقة، ما دفع السكان إلى التزام الملاجئ ورفع حالة التأهب.

الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية ويُواصل النشاط العملياتي

وفي السياق ذاته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، أن رئيس الأركان أجرى تقييما أمنيا عقب حادث إطلاق النار الأخير، ووجّه بمواصلة النشاط العملياتي في المنطقة وتعزيز الإجراءات الميدانية، في ظل استمرار عمليات التمشيط والبحث عن أي تهديدات محتملة.

نتنياهو يُتابع التطورات ويُجري تقييما للوضع الأمني

في غضون ذلك، يُواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متابعة تطورات الوضع الأمني بشكل مباشر، حيث يُجري تقييما مستمرا للحادث وتداعياته، مع التركيز على الإجراءات الأمنية المتخذة داخل منطقة الشارون وسُبل منع تكرار مثل هذه العمليات، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

خلفية حادث إطلاق النار في إسرائيل

كانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، منذ قليل، أن حادث إطلاق نار وقع داخل عدد من المستوطنات في منطقة الشارون، حيث بدأ الهجوم في كوخاف يائير قبل أن يمتد إلى مستوطنات ومواقع مجاورة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بعضهم في حالات "خطيرة"، قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقال أحد المنفذين بينما تتواصل عمليات البحث عن آخر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم كوخاف يائير إسرائيل مستوطنات الشارون

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لماذا حذف البنتاجون 180 ديانة من قائمة الجيش الأمريكي؟.. تفاصيل
شئون عربية و دولية

لماذا حذف البنتاجون 180 ديانة من قائمة الجيش الأمريكي؟.. تفاصيل
نقل عبدالعزيز مخيون إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
زووم

نقل عبدالعزيز مخيون إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
"مفيش دولارات".. ممدوح عباس يوجه رسالة قوية ويكذب مصادر الزمالك
رياضة محلية

"مفيش دولارات".. ممدوح عباس يوجه رسالة قوية ويكذب مصادر الزمالك
برتغالي يوافق علي تدريب الأهلي وينتظر تنفيذ شروطه.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

برتغالي يوافق علي تدريب الأهلي وينتظر تنفيذ شروطه.. مصدر يكشف التفاصيل

أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"
زووم

أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هجوم مسلح يهز إسرائيل.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مستوطنات الشارون (صور)
التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء