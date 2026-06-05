

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية الواضحة بالتزامن مع تراجع الأحجام المرورية المعتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما كثفت الإدارة العامة للمرور انتشار الخدمات الميدانية لمتابعة حركة المركبات وضمان انتظام السير بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية.

ورصدت المتابعات الميدانية انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات على أغلب الطرق الحيوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، دون ظهور كثافات مؤثرة أو اختناقات مرورية تعطل حركة التنقل خلال ساعات الذروة الصباحية الأولى، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور للحالة المرورية على مدار الساعة. كما شهدت الطرق الرئيسية، خلال الفترة الصباحية، معدلات سير طبيعية وانسيابية واضحة بالمحاور الرابطة بين المحافظتين مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لمراقبة الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات طارئة.

وسادت حالة من الانسياب المروري أعلى كورنيش النيل في الاتجاهين، خاصة بمناطق المعادي وحلوان والملك الصالح، إلى جانب انتظام الحركة المرورية بمحيط ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع سهولة الانتقال عبر شارع قصر العيني وكوبري قصر النيل وعبد المنعم رياض.

كما ظهرت سيولة واضحة بمحاور الجيزة، خاصة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر وميدان الجيزة وشارع جامعة الدول العربية، إلى جانب انتظام حركة المركبات بشوارع السودان ومراد والهرم والبحر الأعظم دون تسجيل معوقات بارزة.

وشهدت محاور الجيزة الرئيسية، ومنها النيل السياحي والوراق والمريوطية ومداخل الطريق الدائري المؤدية إلى الصعيد، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحالة المرورية بشكل لحظي.

وانتظمت حركة السيارات كذلك أعلى الطريق الزراعي للقادم من مدينة بنها باتجاه ميدان المؤسسة، إضافة إلى محور صفط اللبن ومحور روض الفرج والطريق الدائري، مع استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على حركة السير.

وعززت الإدارة العامة للمرور انتشارها بالخدمات المرورية والأوناش وسيارات الإغاثة على الطرق والمحاور الرئيسية، للتعامل السريع مع أي طوارئ أو أعطال مفاجئة، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط المروري بمختلف أنحاء القاهرة والجيزة.



اقرأ أيضا

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان





حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي على محامٍ | خاص





"دبح بنت أخوه علشان حلق".. ليلة مقتل "آيسل" على يد عمها ببولاق الدكرور



