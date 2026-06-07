كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة مثل النقانق والبسكويت واللحوم المصنعة، قد يسبب الإصابة بالخرف وفقدان القدرات العقلية.

الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الخرف والتدهور المعرفي

أوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 2 كيلوجرام من الأطعمة فائقة المعالجة يوميا يواجهون زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 58%، وارتفاع احتمال التدهور المعرفي وفقدان القدرات العقلية بنسبة تصل إلى 46% مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل أو يتجنبون هذه الأطعمة.

الخرف هو حالة مزمنة تدمر حياة الملايين، إذ تؤثر على الذاكرة والشخصية والسلوك.

كيف يؤثر الاستهلاك المعتدل من الأطعمة فائقة المعالجة على الدماغ؟

لم يقتصر الخطر على الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، إذ أظهرت الدراسة أن حتى المستويات المعتدلة من الاستهلاك، أي نحو نصف كيلوجرام أو أقل يوميًا، قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

كما أن التعرض المتكرر لهذه الأطعمة، حتى بكميات ليست كبيرة، يمكن أن يسهم في زيادة خطر التدهور المعرفي وفقدان القدرات العقلية على المدى الطويل، مما يعزز الحاجة إلى الحد من الاعتماد على الأطعمة المصنعة ضمن النظام الغذائي اليومي، وفقا لـ "إندبندنت".

اعتمدت الدراسة على متابعة الحالة الصحية لأكثر من 5300 شخص من كبار السن شاركوا في دراسة واسعة النطاق حول الصحة والتقاعد، وخلال فترة الدراسة، قدم المشاركون معلومات تفصيلية عن أنماطهم الغذائية من خلال الإجابة عن استبيانات دقيقة تناولت نوعية وكميات الأطعمة التي يستهلكونها.

وأظهرت الدراسة أن اللحوم المصنعة كانت الأكثر خطورة، إذ ارتبطت بأعلى معدلات الخرف والتدهور المعرفي.

لماذا هذه الأطعمة تضر الدماغ؟

الأطعمة فائقة المعالجة قد تسبب الإصابة بالخرف والسمنة وتغيرات بكتيريا الأمعاء وأمراض القلب، السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول الضار، وكل هذه العوامل تؤثر سلبا على صحة الدماغ بشكل مباشر أو غير مباشر.

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