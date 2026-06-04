تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال وسيدتين، لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 13 حدثا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول في الشوارع.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي المتمثل في استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بإحدى دور الرعاية.