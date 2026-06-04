ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخالفا للقيم المجتمعية.

القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول. وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، بحسب بيان الأجهزة الأمنية.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك كان بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق عائد مادي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.