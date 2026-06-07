تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن وسائق بمحافظة أسوان لاتهامهما بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، قد كشفت قيام مالك مخزن بدائرة مركز شرطة أسوان، بالاشتراك مع سائق، بتجميع كميات من المواد البترولية داخل المخزن بقصد احتكارها وإعادة طرحها للبيع خارج القنوات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط المتهمين، حيث عُثر بداخله على سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، إلى جانب طن من السولار المخزن.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتجميع السولار من عدد من محطات الوقود المختلفة بمحافظات الوجه القبلي، تمهيدًا لإعادة بيعه في السوق السوداء بأسعار تزيد على الأسعار المقررة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.