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النشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة وانتشار الخدمات الأمنية

كتب : محمود الشوربجي

10:46 ص 04/06/2026 تعديل في 11:09 ص

حركة المرور

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شهدت الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، انتظامًا مروريًا، وذلك وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المركبات.

تفاصيل الحالة المرورية


وشهدت الطرق الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وحركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، سيولة مرورية، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية بمحافظة القاهرة في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية إلى الميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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