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كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة.. وانتشار مروري مكثف بالطرق الرئيسية

كتب : صابر المحلاوي

10:11 ص 07/06/2026

كثافات مرورية

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شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم، كثافات مرورية متحركة وتباطؤًا في عدد من الطرق الرئيسية، تزامنًا مع ساعات الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

وسجل الطريق الدائري كثافات متحركة بمناطق السلام والمرج والمنيب، فيما ظهرت أحجام مرورية متوسطة أعلى كوبري أكتوبر، خاصة للقادم من مدينة نصر باتجاه وسط القاهرة.

كما شهد ميدان رمسيس ومحيطه تباطؤًا في حركة السير نتيجة زيادة الأحجام المرورية، بينما ظهرت كثافات متفرقة بشارع الهرم ومحيط المريوطية بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية.

وفي المقابل، انتظمت حركة السيارات بمحور 26 يوليو في الاتجاهين مع تباطؤ محدود بمحيط ميدان لبنان، كما سادت حالة من السيولة المرورية بمحور صلاح سالم وكورنيش النيل ووسط البلد.

وسجلت بعض المحاور المؤدية إلى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس كثافات متحركة خلال ساعات الصباح، بسبب زيادة أعداد المركبات.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار انتشار الخدمات والأوناش المرورية بمختلف المحاور والميادين للتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث وتيسير الحركة أمام المواطنين.

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الحالة المرورية الطريق الدائري كوبري أكتوبر شارع الهرم

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