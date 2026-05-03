"دجال السوشيال ميديا".. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني في الإسكندرية

كتب : مصراوي

11:24 م 03/05/2026

سقوط دجال العطارين في قبضة الشرطة بالإسكندرية

في ضربة جديدة لجرائم النصب والاحتيال، نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في كشف نشاط أحد مروجي الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استدراجه لضحاياه بزعم العلاج الروحاني.

الشرطة ترصد دجال الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص مقيم بمحافظة الدقهلية بالنصب على المواطنين، من خلال ادعاء قدرته على العلاج الروحاني، واستغلال ذلك للاستيلاء على أموال ضحاياه.

الترويج عبر السوشيال ميديا


كشفت التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا جذب أكبر عدد من الضحايا وتحقيق مكاسب مالية.

القبض على دجال العطارين


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتفان محمولان وأدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة.

أدلة واعترافات


بفحص الهاتفين، عُثر على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما أقر المتهم بقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته الدجل والشعوذة، وبثها عبر الإنترنت لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

