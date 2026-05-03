إعلان

ضربات حاسمة.. الشرطة تكشف لغز 4 وقائع مثيرة للجدل على السوشيال ميديا

كتب : مصراوي

08:49 م 03/05/2026

الشرطة تكشف تفاصيل فيديو طبيب التجمع الخامس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في استجابة سريعة لما يتم تداوله -من صور وفيديو- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الشرطة في فك غموض عدد من الوقائع التي أثارت جدلًا واسعًا، ما بين مشاجرات وبلطجة ومخالفات مرورية وسرقة.

الشرطةتكشف لغز فيديو التجمع


كشفت التحريات ملابسات فيديو نشره طبيب بالتجمع الخامس، تضرر فيه من تعرضه للسب داخل أحد المواقف. وتبين أن الواقعة حدثت إثر مشادة كلامية بسبب اصطدام عابر أثناء السير، وتم ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

6

استعراض قوة في الإسكندرية


في واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ظهر في فيديو وهو يلوّح بسلاح أبيض لترويع المواطنين. وبمواجهته، اعترف بأن ما قام به كان بقصد الاستعراض، وتم التحفظ على السلاح.

5

ميكروباص مخالف بالجيزة


كما كشفت التحريات ملابسات شكوى من سائق ميكروباص يقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية. وتم ضبط السيارة وقائدها، الذي أقر بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المركبة.

7

واقعة “توك توك” الشرقية


أما في الشرقية، فتم كشف ملابسات فيديو يُظهر إلقاء شخص من مركبة توك توك. وتبين أن الواقعة بدأت بتعاطي السائق وأحد الركاب للمواد المخدرة، قبل أن يقوم الأخير بإلقاء السائق وسرقة المركبة وهاتفه المحمول. وتم ضبط المتهم واستعادة المسروقات.

تحرك سريع وإجراءات قانونية


أكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، والتعامل الفوري مع أي وقائع تمس أمن المواطنين.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة فيديو الإسكندرية الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع المتهم بقتل 8 "دهابة" في جبال سفاجا يكشف مستجدات الواقعة
حوادث وقضايا

دفاع المتهم بقتل 8 "دهابة" في جبال سفاجا يكشف مستجدات الواقعة
رئيس الوزراء: مصر تمضي بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز
أخبار مصر

رئيس الوزراء: مصر تمضي بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز
"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة