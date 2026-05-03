في استجابة سريعة لما يتم تداوله -من صور وفيديو- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الشرطة في فك غموض عدد من الوقائع التي أثارت جدلًا واسعًا، ما بين مشاجرات وبلطجة ومخالفات مرورية وسرقة.

الشرطةتكشف لغز فيديو التجمع



كشفت التحريات ملابسات فيديو نشره طبيب بالتجمع الخامس، تضرر فيه من تعرضه للسب داخل أحد المواقف. وتبين أن الواقعة حدثت إثر مشادة كلامية بسبب اصطدام عابر أثناء السير، وتم ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

استعراض قوة في الإسكندرية



في واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ظهر في فيديو وهو يلوّح بسلاح أبيض لترويع المواطنين. وبمواجهته، اعترف بأن ما قام به كان بقصد الاستعراض، وتم التحفظ على السلاح.

ميكروباص مخالف بالجيزة



كما كشفت التحريات ملابسات شكوى من سائق ميكروباص يقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية. وتم ضبط السيارة وقائدها، الذي أقر بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المركبة.

واقعة “توك توك” الشرقية



أما في الشرقية، فتم كشف ملابسات فيديو يُظهر إلقاء شخص من مركبة توك توك. وتبين أن الواقعة بدأت بتعاطي السائق وأحد الركاب للمواد المخدرة، قبل أن يقوم الأخير بإلقاء السائق وسرقة المركبة وهاتفه المحمول. وتم ضبط المتهم واستعادة المسروقات.

تحرك سريع وإجراءات قانونية



أكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، والتعامل الفوري مع أي وقائع تمس أمن المواطنين.

