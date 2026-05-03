في تطور لافت لقضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو ادعت خلاله سيدة تعرض زوجها للاختطاف واحتجازه مقابل فدية مالية.

فيديو البحيرة

كشفت تحريات الأجهزة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام عدد من أقارب زوجها باختطافه حال تواجده بمحل عمله واحتجازه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وتحريرها محضر بالواقعة دون جدوى.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد شقيق المجنى عليه (تاجر عطارة - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات).

الشرطة تكشف سر الفيديو

وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 18 أبريل الماضى قام بالتواصل مع إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالإسكندرية لإيداع شقيقه (زوج المذكورة) بها لتلقى العلاج كونه من متعاطى المواد المخدرة ، فقام بإصطحاب عدد من العاملين بالمصحة المشار إليها لمكان عمل شقيقه واصطحابه بالسيارة وإيداعه بالمصحة.

أمكن تحديد وضبط الشاكية (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، أيدت ما سبق ونفت تحريرها محضر فى هذا الشأن وأقرت بادعائها الكاذب على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو للنيل من شقيق زوجها ووالده لوجود خلافات أسرية بينهم.

طفل يقود سيارة في الجيزة

في سياق آخر، كشفت تحريات الشرطة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيادة طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بأحد الطرق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (نجله سن 14) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتعلم القيادة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها.

تهريب السولار

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تجميع وحجب شخص المواد البترولية عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان حال استقلال سيارة ربع نقل" منتهية التراخيص" محمل عليها ألف لتر مواد بترولية "سولار".

وبمواجهته أقر بتحصله على المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بمحافظات وجه قبلى؛ لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين