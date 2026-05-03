إعلان

حبس الفنانة ياسمينا المصري بتهمة سب أشرف زكي

كتب : أحمد عادل

10:47 م 03/05/2026 تعديل في 11:07 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمينا المصري الفنانة
  • عرض 4 صورة
    ياسمينا المصري
  • عرض 4 صورة
    الفنانة ياسمينا المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، حبس الفنانة ياسمينا المصري، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في البلاغ المقدم منه ضد "ياسمينا المصرى"، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه؛ وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أقوال أشرف زكي

واستمع إسلام الوكيل وكيل نيابة النزهة، لأقوال الدكتور أشرف زكي، في جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، وذلك بحضور شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قدم حافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة وفلاشة تحتوى على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

الاتهامات الموجهة إلى ياسمينا المصري

واتهم الدكتور أشرف زكي، المشكو في حقها بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته، وذلك في القضية التي تحمل رقم 6357 سنة 2026 جنح النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف زكي ياسمينا المصري النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
حوادث وقضايا

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة