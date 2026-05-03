في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يستقلون “توك توك” أثناء مضايقتهم لفتاة والتعدي على شقيقها بالجيزة.

الشرطة ترصد فيديو الواقعة

الأمن رصد فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة شباب مستقلين مركبة "توك توك" يضايقون فتاة والتعدى على شقيقها بالضرب محدثين إصابته بسلاح أبيض.

فتاة الجيزة

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر ربة منزل وبسؤالها قررت بأنه حال سيرها بإحدى الشوارع صحبة شقيقها حدثت مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بسبب مضايقتها لوح أحدهم بسلاح أبيض ونفت إحداثهم إصابة شقيقها.

سقوط المتحرشين الثلاثة

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الجيزة) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض والآخر مركبة "التوك توك". وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحفظت الشرطة على مركبة "التوك توك" مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

