"ضربها بالقلم وقلعها طرحتها"..الداخلية تكشف تفاصيل فيديو فتاة الشرقية

كتب : مصراوي

09:51 م 03/05/2026

في تحرك سريع عقب تداول مقطع فيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الداخلية ملابسات واقعة تعدي سائق على فتاة بالضرب في محافظة الشرقية.

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بفيديو يُظهر قيام شخص بالتعدي على فتاة، ما استدعى سرعة الفحص والتحري لكشف حقيقة الواقعة.

بالفحص، تم تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير. وبسؤالها، أقرت بأن الواقعة تعود إلى 21 مارس الماضي، حيث تعرضت للضرب من أحد الأشخاص بسبب اعتراضه على وقوفها أمام منزله أثناء انتظار صديقتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بذات الدائرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

