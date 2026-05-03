في تحرك سريع عقب تداول مقطع فيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الداخلية ملابسات واقعة تعدي سائق على فتاة بالضرب في محافظة الشرقية.

بداية الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بفيديو يُظهر قيام شخص بالتعدي على فتاة، ما استدعى سرعة الفحص والتحري لكشف حقيقة الواقعة.

الشرطة تكشف تفاصيل فيديو الشرقية



بالفحص، تم تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير. وبسؤالها، أقرت بأن الواقعة تعود إلى 21 مارس الماضي، حيث تعرضت للضرب من أحد الأشخاص بسبب اعتراضه على وقوفها أمام منزله أثناء انتظار صديقتها.

ضبط المتهم واعترافه



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بذات الدائرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

