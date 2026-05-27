عاش مسن قعيد لحظات عصيبة من العجز والانتظار أمام مصعد العقار الذي يقطن به في حي السيدة زينب العريق بالقاهرة.

فبعد رحلة شاقة قضاها خارج منزله، عاد الرجل الذي أقعده المرض مستنداً على كرسيه المتحرك، يتطلع لركوب "الأسانسير" ليصل إلى شقته ويستريح من عناء يومه.

صدمة مسن في السيدة زينب

لكن المفاجأة الصادمة كانت بانتظاره؛ المصعد معطل تماماً، والسلالم الشاهقة تبدو كأنه مستحيلة العبور لرجل في حالته.

وقف المسن بمفرده يصارع العجز، والوقت يمر ثقيلاً دون وجود من يستطيع حمله وحمل كرسيه للأدوار العليا، لتضيق أمامه الحلول البيداء وسط حيرة جيرانه وأسرته.

رجال الإطفاء يتحولون إلى سواعد رحمة

أمام هذا الموقف الإنساني الصعب، لم تجد أسرة المسن سبيلاً سوى الاتصال بغرفة عمليات نجدة القاهرة للاستغاثة. وبسرعة فائقة تترجم عقيدة وزارة الداخلية في خدمة المواطنين، تم توجيه مأمورية إنسانية عاجلة من رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ.

بطولة رجال الإطفاء والإنقاذ

لم يتردد رجال الإطفاء والإنقاذ لحظة واحدة؛ وبدلاً من إطفاء النيران، جاءوا ليرسموا البسمة. صعد الأبطال درجات السلم حاملين الرجل القعيد بكل احترافية وحذر، محيطين إياه برعاية تامة حتى أوصلوه إلى باب شقته بالطوابق العليا، وسط دعوات ودموع الفرحة من المسن وعائلته الذين أشادوا بالاستجابة الفورية واللفتة الإنسانية النبيلة لرجال الشرطة.

