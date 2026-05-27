إعلان

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب

كتب : مصراوي

04:20 م 27/05/2026

الحماية المدنية تساعد مسنا قعيدا في السيدة زينب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاش مسن قعيد لحظات عصيبة من العجز والانتظار أمام مصعد العقار الذي يقطن به في حي السيدة زينب العريق بالقاهرة.

فبعد رحلة شاقة قضاها خارج منزله، عاد الرجل الذي أقعده المرض مستنداً على كرسيه المتحرك، يتطلع لركوب "الأسانسير" ليصل إلى شقته ويستريح من عناء يومه.

صدمة مسن في السيدة زينب

لكن المفاجأة الصادمة كانت بانتظاره؛ المصعد معطل تماماً، والسلالم الشاهقة تبدو كأنه مستحيلة العبور لرجل في حالته.

وقف المسن بمفرده يصارع العجز، والوقت يمر ثقيلاً دون وجود من يستطيع حمله وحمل كرسيه للأدوار العليا، لتضيق أمامه الحلول البيداء وسط حيرة جيرانه وأسرته.

رجال الإطفاء يتحولون إلى سواعد رحمة

أمام هذا الموقف الإنساني الصعب، لم تجد أسرة المسن سبيلاً سوى الاتصال بغرفة عمليات نجدة القاهرة للاستغاثة. وبسرعة فائقة تترجم عقيدة وزارة الداخلية في خدمة المواطنين، تم توجيه مأمورية إنسانية عاجلة من رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ.

بطولة رجال الإطفاء والإنقاذ

لم يتردد رجال الإطفاء والإنقاذ لحظة واحدة؛ وبدلاً من إطفاء النيران، جاءوا ليرسموا البسمة. صعد الأبطال درجات السلم حاملين الرجل القعيد بكل احترافية وحذر، محيطين إياه برعاية تامة حتى أوصلوه إلى باب شقته بالطوابق العليا، وسط دعوات ودموع الفرحة من المسن وعائلته الذين أشادوا بالاستجابة الفورية واللفتة الإنسانية النبيلة لرجال الشرطة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيدة زينب الحماية المدنية الإطفاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
مصراوى TV

طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
أخبار مصر

عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
رياضة محلية

خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
نصائح طبية

ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر
أخبار مصر

إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات هدايا؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو وصور)
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة