واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

حملات مرورية

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 121,979 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

جهود الداخلية

كما تم فحص 757 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 22 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الطريق الإقليمي

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 397 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 65 سائقًا، تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.