كشف عاطل له معلومات جنائية باعترافات أمام جهات التحقيق، بعد ضبطه لاتهامه بسرقة عدد من الشقق السكنية في منطقة السيدة زينب في القاهرة، مؤكدًا أنه كان يراقب الشقق جيدًا ويتأكد من عدم وجود أصحابها بداخلها قبل تنفيذ جرائمه بأسلوب كسر النوافذ.

تفاصيل سرقة شقق السيدة زينب

وكشف المتهم في اعترافاته أنه ارتكب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، واستولى فيها على عدد من المتعلقات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بهدف بيعها والاستفادة من ثمنها.

كان قدقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر نافذة شقته وسرقة بعض المتعلقات من داخلها أثناء غيابه عن المنزل.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية إجراء التحريات وجمع المعلومات، حيث تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة.