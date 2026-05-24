تفاصيل حريق مطعم شهير في مدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

11:01 م 24/05/2026

الحماية المدنية تسيطر على حريق - أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مطعم شهير في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمطعم بشارع حسن المأمون بدائرة قسم مدينة نصر أول، وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تفاصيل الحريق بالكامل

وبالانتقال والوصول، تبين نشوب حريق بمدخنة خاصة بالمطعم، وتم منع امتداد النيران داخل المطعم داخل عقار مكون من 8 طوابق.

بالفحص تبين عدم وقوع أي إصابات أو محتجزين، وتم الإطفاء والتبريد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق مطعم مدينة نصر الحماية المدنية

