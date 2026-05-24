تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مطعم شهير في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمطعم بشارع حسن المأمون بدائرة قسم مدينة نصر أول، وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تفاصيل الحريق بالكامل

وبالانتقال والوصول، تبين نشوب حريق بمدخنة خاصة بالمطعم، وتم منع امتداد النيران داخل المطعم داخل عقار مكون من 8 طوابق.

بالفحص تبين عدم وقوع أي إصابات أو محتجزين، وتم الإطفاء والتبريد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل