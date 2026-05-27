احتجزوا أثناء اعتراض ناقلة نفط.. إيران تفرج عن 10 بحارة هنود

أعلنت السلطات البحرية الهندية، الثلاثاء، أن إيران أطلقت سراح 10 بحارة هنود كانوا محتجزين منذ يوليو 2025، عقب اعتراض ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، فيما وصفته نتيجة لـ"جهود دبلوماسية مكثفة".

وقالت المديرية العامة الهندية للشحن في بيان، إن البحارة كانوا على متن ناقلة النفط "إم في هاربور فينيكس"، وقد "احتُجزوا واعتُقلوا وسُجنوا" بعد اعتراض السفينة في المياه القريبة من ميناء جاسك الإيراني.

وأضافت المديرية، أن البحارة أُطلق سراحهم، فيما تتواصل الجهود لإعادتهم إلى الهند "في أقرب وقت ممكن"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب احتجازهم أو وضع السفينة التي ترفع علم بالاو.

ويأتي الإفراج في ظل توتر متصاعد بالملاحة في مضيق هرمز، بعدما فرضت إيران قيوداً على حركة السفن عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في فبراير الماضي، بينما تعتمد الهند على المضيق لتأمين نحو نصف وارداتها من النفط الخام.