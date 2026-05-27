الحرس الثوري الإيراني: واشنطن عاجزة عن حماية حلفائها وتسعى لاتفاق معنا

كتب : وكالات

05:08 م 27/05/2026

قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة باتت مضطرة للسعي نحو اتفاق مع طهران، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية أظهرت تراجع قدرة واشنطن على حماية حلفائها أو فرض سياساتها في المنطقة.

وقال المساعد السياسي لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري محمد أكبر زاده إن اعتماد الاقتصادات الغربية على استقرار أسعار الطاقة والتأثر بالتطورات الإقليمية منح إيران أوراق ضغط دفعت الولايات المتحدة إلى البحث عن تفاهمات معها.

وأضاف أن دول المنطقة والقوى الدولية توصلت إلى قناعة بأن واشنطن لم تعد قادرة على توفير الحماية الأمنية لحلفائها كما في السابق، معتبرًا أن محاولات احتواء إيران عبر العقوبات أو الضغوط العسكرية أو التحريض الداخلي لم تحقق أهدافها.

وأشار أكبر زاده إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية وما وصفه بالدقة العالية في تحديد الأهداف تمثل ردًا على التشكيك الغربي السابق في فاعلية الصواريخ الإيرانية.

كما تحدث عن مضيق هرمز، قائلًا إن استمرار إغلاقه دون قدرة أمريكية على الرد يعكس حجم القوة الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن لا تستطيع ارتكاب أي خطأ في هذا الملف.

وأكد المسؤول الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية رفعت مستوى الجاهزية والاستعداد مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أنه اطلع خلال زيارات ميدانية إلى السواحل والجزر الجنوبية على جاهزية كاملة للقوات والأسلحة.

وأضاف أن أي هجوم محتمل ضد إيران سيواجه برد أقوى مما كان عليه في السابق.

ورأى أكبر زاده أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يعد أمامهما سوى خيار الحرب باعتباره الملاذ الأخير، معتبرًا أن إيران أصبحت العقبة الأساسية أمام مشاريع إسرائيل في المنطقة، بما فيها ما وصفه بـ"سلام إبراهيم" ومشاريع الهيمنة بين النيل والفرات.

كما قال إن الولايات المتحدة فشلت، في استخدام العقوبات والحروب بالوكالة ضد إيران، مضيفًا أن الوضع الإيراني يختلف عن تجارب دول أخرى مثل فنزويلا والعراق.

ووجّه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن أي تحرك عسكري ضد إيران، بما في ذلك عمليات الإنزال البرمائي، لن يؤدي إلا إلى هزيمة للولايات المتحدة.

وفي ختام تصريحاته، أكد أكبر زاده أن إيران ستواصل الرد على الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أن طهران قادرة على تحديد نهاية أي مواجهة محتملة حتى إذا بدأت الحرب من الطرف الآخر.

