واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

جهود الداخلية لضبط تجار العملة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

تجار العملة

وتجاوزت قيمة القضايا المضبوطة مالية 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

