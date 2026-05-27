لم يدرك عدد من تجار المخدرات في محافظة الجيزة أن استعراضهم ونشاطهم المشبوه في تجارة السموم، الذي وثقه مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون بمثابة بلاغ رسمي ضدهم ومذكرة اعتقال فورية تقودهم إلى خلف قضبان السجن.

مقطع الفيديو المتداول أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بعدما ظهر فيه المتهمون وهم يمارسون نشاطهم الإجرامي علناً. وفور رصد المقطع، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة وفحصت الفيديو بدقة لفك شفرته وتحديد هوية الجناة والمنطقة التي يمارسون فيها هذا النشاط.

نجحت تحريات رجال مباحث الجيزة في تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في المقطع بدقة؛ حيث تبين أنهم تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص، والصدمة أن 4 منهم لديهم "معلومات جنائية" وسوابق في عالم الجريمة.

بناءً على معلومات دقيقة، انطلقت مأمورية أمنية استهدفت المتهمين وألقت القبض عليهم جميعاً في حالة تلبس. وعُثر بحوزتهم على كميات مجهزة للبيع من مخدر "الآيس" ومخدر "البودر".

وبمواجهتهم بالفيديو المضبوط والمواد المخدرة، انهار المتهمون واعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين أن حيازتهم لهذه السموم كانت بقصد الإتجار والتعاطي، لتتم إحالتهم فوراً إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.