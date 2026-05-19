دون إصابات.. السيطرة على حريق التهم 3 هناجر بأبو النمرس | صور

كتب : صابر المحلاوي

04:39 م 19/05/2026

حريق 3 هناجر بأبو النمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع، منذ قليل، داخل 3 هناجر بمنطقة زمام بني يوسف التابعة لقرية شبرامنت بمدينة أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بتصاعد ألسنة اللهب

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب بكثافة من داخل مجموعة هناجر بالمنطقة.

الدفع بسيارات الإطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بخزانات مياه استراتيجية وفرق الإنقاذ الميداني، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

صعوبة السيطرة على الحريق

وواجه رجال الحماية المدنية صعوبة خلال عمليات الإخماد، بسبب المساحات الواسعة للهناجر واحتوائها على مواد سريعة الاشتعال، ما ساعد على انتشار النيران بشكل كبير.

فرض كردون أمني

ومن جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لتأمين المنطقة وتسهيل حركة سيارات الإطفاء أثناء عمليات السيطرة والتبريد.

التحقيق في أسباب الحريق

وباشرت فرق الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لكشف أسباب الحريق، مع انتداب المعمل الجنائي لحصر الخسائر وتحديد ملابسات الواقعة.

