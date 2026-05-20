تنظر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة أصحاب مصنع ملابس لتسببهم في مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين.

إحالة المتهمين للمحاكمة

كانت جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة أصحاب مصنع ملابس إلى المحاكمة لتسببهم في مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين.

تعود بداية الواقعة عندما اندلع الحريق داخل مصنع ومخزن ملابس بدائرة قسم شرطة الزيتون، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تم نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

