إعلان

ارتفاع نسب الإشغال لـ50%.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:59 م 27/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شواطئ الإسكندرية أول أيام العيد (1)
  • عرض 5 صورة
    شواطئ الإسكندرية أول أيام العيد (2)
  • عرض 5 صورة
    شواطئ الإسكندرية أول أيام العيد (4)
  • عرض 5 صورة
    شواطئ الإسكندرية أول أيام العيد (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا متوسطًا من المواطنين وزوار المحافظة، بحلول الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تباين في حالة البحر وألوان الرايات المرفوعة بين قطاعي المدينة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حالة الطوارئ بجميع الشواطئ، لمتابعة ألوان الرايات وحالة البحر وضمان سلامة الرواد، في ظل الإقبال المتزايد مع ساعات الظهيرة.

إقبال بالقطاع الشرقي واستقرار الأمواج

وشهد القطاع الشرقي استقرارًا في حالة البحر، حيث تراوحت الأمواج بين الهادئة والمتوسطة، ما سمح برفع الرايات الخضراء الدالة على الأمان التام للسباحة في شواطئ أحياء منتزه أول، ومنتزه ثان، وحي شرق، إلى جانب شواطئ بحري المميز وأبو العباس بنطاق حي الجمرك.

واقتصر رفع الرايات الصفراء بالقطاع الشرقي على شواطئ حي وسط وباقي شواطئ حي الجمرك، بما يعني السماح بنزول المياه مع توخي الحذر والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ على الشاطئ.

الراية الحمراء تحذر الرواد في القطاع الغربي

وفي سياق متصل، سجلت شواطئ القطاع الغربي بالعجمي ارتفاعًا نسبيًا في نسب الإشغال لتصل إلى 10%، بالتزامن مع اضطراب حالة البحر وتسجيل أمواج متوسطة الارتفاع في بعض القطاعات المفتوحة.

ورفعت شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف الرايات الصفراء التي تسمح بالسباحة المشروطة بالحذر، بينما رفعت باقي شواطئ القطاع الغربي الراية الحمراء التحذيرية التي تعني حظر نزول المياه ومنع السباحة نهائيًا، خلال فترات التقلبات البحرية، حفاظًا على أرواح المصطافين في أول أيام العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية شواطئ العجمي عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية
زووم

بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية
طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
مصراوى TV

طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
رياضة محلية

خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات هدايا؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو وصور)
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة