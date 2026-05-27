شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا متوسطًا من المواطنين وزوار المحافظة، بحلول الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تباين في حالة البحر وألوان الرايات المرفوعة بين قطاعي المدينة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حالة الطوارئ بجميع الشواطئ، لمتابعة ألوان الرايات وحالة البحر وضمان سلامة الرواد، في ظل الإقبال المتزايد مع ساعات الظهيرة.

إقبال بالقطاع الشرقي واستقرار الأمواج

وشهد القطاع الشرقي استقرارًا في حالة البحر، حيث تراوحت الأمواج بين الهادئة والمتوسطة، ما سمح برفع الرايات الخضراء الدالة على الأمان التام للسباحة في شواطئ أحياء منتزه أول، ومنتزه ثان، وحي شرق، إلى جانب شواطئ بحري المميز وأبو العباس بنطاق حي الجمرك.

واقتصر رفع الرايات الصفراء بالقطاع الشرقي على شواطئ حي وسط وباقي شواطئ حي الجمرك، بما يعني السماح بنزول المياه مع توخي الحذر والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ على الشاطئ.

الراية الحمراء تحذر الرواد في القطاع الغربي

وفي سياق متصل، سجلت شواطئ القطاع الغربي بالعجمي ارتفاعًا نسبيًا في نسب الإشغال لتصل إلى 10%، بالتزامن مع اضطراب حالة البحر وتسجيل أمواج متوسطة الارتفاع في بعض القطاعات المفتوحة.

ورفعت شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف الرايات الصفراء التي تسمح بالسباحة المشروطة بالحذر، بينما رفعت باقي شواطئ القطاع الغربي الراية الحمراء التحذيرية التي تعني حظر نزول المياه ومنع السباحة نهائيًا، خلال فترات التقلبات البحرية، حفاظًا على أرواح المصطافين في أول أيام العيد.