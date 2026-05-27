بنسبة تصل لـ25%.. توقعات بارتفاع أسعار الفنادق في عيد الأضحى 2026

كتب : أحمد العش

03:33 م 27/05/2026

فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين

توقع خبراء في القطاع السياحي أن تشهد أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة معدلات الطلب على الحجوزات وارتفاع الإشغال في المدن السياحية الكبرى.

وقال فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن نسب الزيادة المتوقعة في أسعار الإقامة خلال فترة العيد قد تتراوح بين 15% و25% مقارنة بالمواسم العادية، خاصة في وجهات مثل: الغردقة وشرم الشيخ.

ارتفاع الحجوزات يدفع الأسعار للصعود

أوضح "حسني" أن السوق السياحي يشهد حاليًا مؤشرات قوية على زيادة الإقبال، إذ ارتفعت نسب الحجوزات بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يضغط على الطاقة الاستيعابية للفنادق ويدفع الأسعار نحو الارتفاع.

وأشار إلى أن الفنادق الفاخرة من فئة الـ5 نجوم ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات، مع تسجيل أسعار ليلية مرتفعة خلال فترة الذروة، بما يشبه مستويات الأسعار في مواسم الأعياد العالمية مثل: الكريسماس ورأس السنة.

عائدات متصاعدة للقطاع السياحي

لفت الأمين العام لنقابة السياحيين، إلى أن القطاع السياحي حقق خلال العام الماضي إيرادات تُقدر بنحو 15 مليار جنيه، بمتوسط يصل إلى 11.7 ألف جنيه للغرفة، متوقعًا استمرار النمو خلال موسم عيد الأضحى 2026.

وأضاف فارس حسني، أن هذا الأداء يعكس انتعاشًا واضحًا في القطاع السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي والدولي.

عوامل داعمة لنمو السياحة في 2026

أكد أمين عام نقابة السياحيين أن ارتفاع الطلب السياحي يعود إلى عدة عوامل، من بينها: تنامي الحركة السياحية الوافدة، والانتعاش المرتبط بالافتتاحات والمشروعات الثقافية الكبرى، إلى جانب توقعات بأن تستهدف مصر استقبال نحو 23 مليون سائح خلال عام 2026.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفنادق ربما يوازيه زيادة في أسعار الخدمات المرتبطة مثل: المطاعم، والتي ربما تسجل ارتفاعًا يصل إلى 12% على أساس سنوي، مع استمرار زيادة الإقبال خلال فترة عيد الأضحى.

واختتم فارس حسني، بالتأكيد على أن الموسم السياحي القادم يُتوقع أن يشهد نشاطًا ملحوظًا في معدلات الإشغال والإيرادات، في ظل الطلب المرتفع من السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

