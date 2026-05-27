واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

حملات تموينية

وفي إطار جهود أجهزة الوزارة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية الموسعة لضبط الجرائم المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

حصيلة حملات الداخلية

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط أكثر من 21 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل التصرف فيه بالمخالفة للقانون.

