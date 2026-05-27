إعلام عبري: واشنطن تخطط لسحب طائراتها من مطار بن جوريون

كتب : وكالات

03:34 م 27/05/2026

علم اسرائيل

كشفت تقارير إسرائيلية عن ترتيبات أمريكية مرتبطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، تتضمن سحب الطائرات العسكرية الأمريكية من مطار بن غوريون.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن السلطات الإسرائيلية أُبلغت بأن جميع الطائرات العسكرية الأمريكية ستغادر المطار فور توقيع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.

وبحسب المصادر، فإن عملية نقل أسطول الطائرات ستتم خلال 72 ساعة، على أن يجري توزيعها داخل قواعد عسكرية في أوروبا.

وأضافت التقارير أن الطائرات ستبقى في حالة جاهزية تتيح إعادتها إلى مطار بن جوريون إذا عاد القتال مجدداً.

الولايات المتحدة إيران إسرائيل مطار بن جوريون

