بات محمد صبحي مهددًا بفقدان مكانه ضمن قائمة الزمالك خلال الموسم الكروي 2026-2027، في ظل التحركات التي تدرسها إدارة النادي لإعادة تشكيل مركز حراسة المرمى عقب انتهاء أزمة إيقاف القيد.

وبحسب مصدر داخل الزمالك، فإن نجاح الإدارة في رفع عقوبة إيقاف القيد وإبرام صفقات جديدة سيؤدي إلى تغييرات كبيرة داخل الفريق، خاصة في مركز حراسة المرمى الذي يشهد منافسة قوية بين أكثر من اسم.

محمد صبحي الأقرب للرحيل

وأوضح المصدر أن محمد صبحي يعد الأقرب لمغادرة الفريق في حال إتمام التعاقد مع محمد علاء، مع استمرار الثنائي محمد عواد ومهدي سليمان ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

وكان صبحي قد بدأ الموسم الحالي باعتباره الحارس الأساسي للزمالك، قبل أن تتراجع فرص مشاركته عقب الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة أوتوهو في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء أثرت على وضعه داخل الفريق.

ومنذ ذلك الحين، شهد مركز حراسة المرمى منافسة أكبر داخل القلعة البيضاء، ما جعل مستقبل الحارس الدولي محل تساؤلات، خاصة مع اتجاه الإدارة لتدعيم الصفوف بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

ويبقى مصير محمد صبحي مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة الزمالك على حل أزمة القيد وإتمام تعاقداته الجديدة، وهي ملفات ستحدد بشكل نهائي ملامح قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

