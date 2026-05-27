تتجه أنظار الأسر مع بداية عطلة عيد الأضحى 2026، إلى اختيار وجهات تجمع بين الترفيه والاستجمام والتجربة الثقافية، وتبرز مصر كأحد أهم المقاصد السياحية في المنطقة بفضل تنوعها الكبير الذي يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة.

مدن ترفيهية متكاملة على البحر الأحمر

تواصل مدن البحر الأحمر، وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، تصدرها قائمة الوجهات العائلية، بفضل ما تقدمه من منتجعات سياحية شاملة تضم حدائق مائية، وشواطئ رملية هادئة، إلى جانب رحلات السفاري الصحراوية التي تضيف طابعًا مغامرًا للعطلة.

وتوفر هذه الوجهات بيئة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى قربها من مدينة القاهرة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعائلات خلال عيد الأضحى 2026.

أين تقضي عطلة بعيدة عن الزحام في عيد الأضحى 2026؟

تأتي مدينة دهب كخيار مثالي للعائلات الباحثة عن الهدوء والطبيعة البكر، إذ تتيح فرصًا مميزة للغوص والاستمتاع بالشواطئ الهادئة والأنشطة البحرية البسيطة.

وتتميز دهب بأجوائها الهادئة والساحرة التي تناسب من يفضلون قضاء عطلة بعيدًا عن صخب المدن الكبرى والتزاحم الشديد التي تشهده تلك المناطق، بالإضافة غلى الطبيعة الجبلية الخلابة التي تمتاذ بها تلك المدينة مما يجعلها مقصدًا لعشاق المغامرات.

وجهات ترفيهية وتعليمية للأطفال في عيد الاضحى 2026

وفي العاصمة القاهرة، تتنوع الخيارات الترفيهية بشكل كبير، إذ يمكن للعائلات زيارة حدائق مثل: "فاميلي بارك" وحديقة الأزهر أو الحديقة الدولية بمدينة نصر، إضافة إلى وجهات تعليمية ترفيهية مثل: "كيدزانيا" التي تقدم تجربة محاكاة المهن للأطفال بشكل ممتع.

كما يبرز المتحف القومي للحضارة المصرية كخيار ثقافي يدمج بين الترفيه والمعرفة خلال عطلة العيد، إضافة إلى المتحف المصري الكبير والذي يعتبر هدية مصر للعالم ويقبل عليه الملايين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يجعله خيارًا مناسبًا خلال العطلة.

ويمكن أيضًا قضاء العطلة بزيارة شارع المعز أو المتحف المصري بالتحرير أو التوجه إلى الأماكن الثقافية والتاريخية الأخرى مثل: قلعة محمد علي وغيرها من الأماكن.

أين يذهب سكان الجنوب خلال عيد الأضحى؟

تستعيد الأقصر وأسوان مكانتهما كوجهتين مثاليتين خلال عطلة عيد الأضحى 2026 وإليها يذهب سكان الجنوب لقضاء ايام العطلة، إذ تجمعان بين الرحلات النيلية الهادئة وزيارة المعابد والمواقع الأثرية مثل: الكرنك ووادي الملوك وغيرها من الآثار.

وتتيح هذه الوجهات للأطفال فرصة التعرف على التاريخ المصري القديم في تجربة تفاعلية ممتعة تجمع بين التعليم والترفيه.

أنشطة متكاملة داخل الفنادق والمنتجعات

تحرص الفنادق والمنتجعات السياحية على تقديم برامج ترفيهية خاصة بالأطفال خلال عيد الأضحى 2026، تشمل نوادي الأطفال التي تقدم أنشطة فنية وتعليمية وورش عمل تفاعلية.

وتتضمن البرامج عروضًا مسرحية وفقرات ترفيهية ليلية، إلى جانب أنشطة رياضية مثل: السباحة وركوب الخيل والرحلات البحرية.

وجهات متنوعة وتجربة عائلية متكاملة

توفر مصر باقة واسعة من الوجهات السياحية التي تمتد من البحر الأحمر إلى نهر النيل والسواحل الشمالية، بما يضمن تجربة عطلة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة.

وتظل مدن مثل: الإسكندرية والعلمين الجديدة والفيوم وبورسعيد وسهل حشيش ورأس شيطان من الخيارات الداعمة لتنوع التجربة السياحية خلال العيد.

