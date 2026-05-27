في إطار الحملات المكثفة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة عصابات السرقات، نجحت مديرية أمن القاهرة في إسقاط تشكيل عصابي مبتكر خطط لإفراغ حسابات المواطنين البنكية.

عصابة كروت الفيزا في القاهرة

العصابة التي ضمت 4 أشخاص، من بينهم سيدة، اتخذت من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لجرائمها، مستخدمين أسلوب "النشل" السريع لسرقة كروت الفيزا من المواطنين في أماكن التجمعات دون أن يشعروا.

سقوط عصابة المرج

التحريات الأمنية كشفت أن جميع عناصر هذا التشكيل لهم "معلومات جنائية" وسوابق مسجلة، وأنهم اتخذوا من محافظتي القاهرة والقليوبية منطلقاً لنشاطهم المشبوه، حيث تقاسموا الأدوار بين الترصد والنشل ومحاولة سحب الأموال.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها