إعلان

أسلوب "النشل" الحديث.. تشكيل عصابي يترصد كروت الفيزا في المرج

كتب : مصراوي

02:35 م 27/05/2026

عصابة لسرقة كروت الفيزا في المرج بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار الحملات المكثفة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة عصابات السرقات، نجحت مديرية أمن القاهرة في إسقاط تشكيل عصابي مبتكر خطط لإفراغ حسابات المواطنين البنكية.

عصابة كروت الفيزا في القاهرة

العصابة التي ضمت 4 أشخاص، من بينهم سيدة، اتخذت من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لجرائمها، مستخدمين أسلوب "النشل" السريع لسرقة كروت الفيزا من المواطنين في أماكن التجمعات دون أن يشعروا.

سقوط عصابة المرج

التحريات الأمنية كشفت أن جميع عناصر هذا التشكيل لهم "معلومات جنائية" وسوابق مسجلة، وأنهم اتخذوا من محافظتي القاهرة والقليوبية منطلقاً لنشاطهم المشبوه، حيث تقاسموا الأدوار بين الترصد والنشل ومحاولة سحب الأموال.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيزا المرج القاهرة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تبدأ من 350 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة تحافظ على إعادة البيع بالسوق
أخبار السيارات

تبدأ من 350 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة تحافظ على إعادة البيع بالسوق
ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
نصائح طبية

ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
طبيب يحذر: هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم
نصائح طبية

طبيب يحذر: هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم

العجول الهربانة.. مطاردات وتعطيل طرق ومصارعة على الطريقة الأسبانية
مصراوى TV

العجول الهربانة.. مطاردات وتعطيل طرق ومصارعة على الطريقة الأسبانية
هل تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل فقط أم أهل بيته جميعًا؟.. الأوقاف تجيب
أخبار

هل تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل فقط أم أهل بيته جميعًا؟.. الأوقاف تجيب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة