تعد الكبدة الضاني من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة خلال عيد الأضحى، لما تتميز به من مذاق غني وقيمة غذائية مرتفعة.

وبحسب موقع The Healthy، فإن الكبدة الضاني تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة، لكنها في الوقت نفسه قد تسبب بعض المشكلات الصحية عند الإفراط في تناولها.

ما فوائد تناول الكبدة الضاني؟

دعم المناعة وصحة الجلد



تحتوي على فيتامين A والزنك والسيلينيوم، وهي عناصر تلعب دورا مهما في تقوية المناعة والحفاظ على صحة البشرة والنظر.

دعم صحة الأعصاب



تعد من المصادر الغنية بفيتامين B12، الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

تقوية العضلات والشعور بالشبع



توفر الكبدة كمية جيدة من البروتين، ما يساعد في بناء العضلات وزيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول.

تعزيز مستويات الحديد



تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من الحديد، ما يساعد في الوقاية من الأنيميا وتحسين النشاط والطاقة داخل الجسم.

متى تصبح الكبدة الضاني ضارة؟

رغم فوائدها، فإن الإفراط في تناول الكبدة قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، من بينها:

-ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى بعض الأشخاص

-زيادة حمض اليوريك، ما قد يسبب مشكلات لمرضى النقرس

-الحصول على كميات زائدة من فيتامين A عند تناولها بكثرة

-اضطرابات هضمية إذا لم يتم طهيها جيدا أو تم الإفراط في تناولها

وينصح الخبراء بطهي الكبدة جيدا والتأكد من مصدرها، مع تناولها بجانب الخضروات والسلطات وتقليل الدهون المستخدمة أثناء الطهي للحصول على أكبر فائدة غذائية ممكنة.

اقرأ أيضًا:

علامات تكشف فساد الكبدة في عيد الأضحى.. منها اللون الأخضر والرائحة الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الضأن والبقر في عيد الأضحى؟