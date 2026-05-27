عيدية العيد بالموبايل.. خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية

خلال مواسم الأعياد والمناسبات، يزداد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في تحويل الأموال وإرسال العيديات للأقارب والأصدقاء، باعتبارها وسيلة سريعة وآمنة تتيح إتمام التحويلات من الهاتف مباشرة وفي أي وقت.

ومع تزايد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية، يعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تحويل الأموال عبر محافظ شركات الاتصالات الأربعة: "إي آند، وفودافون، ووي، واورنج":

فودافون كاش

1- اطلب #7*9*

2- اختر خدمة تحويل الأموال.

3- أدخل رقم الهاتف المستلم والمبلغ المراد تحويله "من 5 إلى 60000 جنيه".

4- أدخل الرقم السري لتأكيد العملية.

يمكنك أيضًا إجراء التحويل من خلال تطبيق أنا فودافون.

وي باي

1- ادخل إلى محفظة "WE Pay" باستخدام رقم الهاتف والرقم السري.

2- اختر تحويل أموال.

3- أدخل رقم المستلم والمبلغ، ثم اضغط "موافق".

4- راجع تفاصيل العملية واضغط "تأكيد".

5- أدخل الرقم السري لإتمام التحويل.

إي آند كاش

1- اطلب #1*777*.

2- أدخل الرقم السري، المبلغ، ورقم المستلم.

3- أكد العملية بالضغط على 1، وستصلك رسالة تفصيلية بالعملية.

يمكنك أيضًا التحويل عبر تطبيق إي آند كاش.

أورانج كاش

1- اطلب #7115#.

2- اختر 1: تحويل الأموال.

3- أدخل رقم المستلم أو اختاره من قائمة الأرقام.

4- أدخل المبلغ واضغط 1 للتأكيد.

5- أدخل الرقم السري.

6- بعد إتمام العملية، يتلقى كل من المرسل والمستقبل رسالة بتفاصيل التحويل.